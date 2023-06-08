Белый дом: ответственность за разрушение Каховской ГЭС лежит на РФ

При этом представитель администрации американского президента отмечает, что Штаты продолжают оценивать то, что произошло с Каховской ГЭС.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у администрации более полное представление о том, кто или что вызвало обрушение плотины, Жан-Пьер подчеркнула, что РФ "вообще нечего там находиться".

"И знаете, эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, причиненные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время", - сказала спикер Белого дома.

Она добавила, что если бы РФ не устроила полномасштабное вторжение в Украину, трагедии бы не было, поэтому ответственность за ситуацию лежит на Кремле.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты ночью 6 июня взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В результате разрушения плотины затопило несколько населенных пунктов в регионе. Как заявили в "Укргидроэнерго", гидроэлектростанция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Так, объект оставался под контролем российских войск более года, и еще прошлой осенью были данные, что захватчики заминировали объект.

Как заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, дамбу могла подорвать 205 мотострелковая часть армии РФ.

Из-за подрыва Каховской ГЭС правоохранители уже начали расследование по факту экоцида и нарушения законов и обычаев войны.

Добавим, что по словам представителя ГУР Андрея Юсова, доказательная база причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС есть, и она активно собирается.

Детальнее о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.