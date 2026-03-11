RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Белый дом: Трамп по-прежнему не исключает наземную операцию в Иране

00:58 11.03.2026 Ср
2 мин
Демократы утверждают, что такой шаг все ближе
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп "не исключает вариантов" разных вариантов ведения войны против Ирана, включая использование сухопутных войск Штатов.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: В Иране заявили, что готовы отразить наземное вторжение США

"Что касается присутствия войск на местах, президент неоднократно говорил об этом. Разумно с его стороны, что он не исключает вариантов, которые могли бы рассматриваться в качестве главнокомандующего", - сказала Левитт.

Также она добавила, что воздержалась бы от подтверждения чего-либо, что говорят демократы в Капитолии. Судя по всему, Левитт имела ввиду слова сенаторов-демократов, включая Ричарда Блюменталя, который сказал следующее:

"Похоже, мы движемся по пути развертывания американских войск в Иране для достижения любых потенциальных целей" - заявил Блюменталь после брифинга по Ирану.

Трамп хотел разместить войска, но теперь думает, как выбраться

Напомним, на днях NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп проявлял серьезный интерес к идее размещению американских войск на территории Ирана. Однако речь шла не о вторжении, а про контингент для его использования в конкретных стратегических целях.

На данный момент, такая идея, судя по всему невозможна. Отметим, что 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана.

Однако начатая война привела к росту цен на нефть в мире и ряду других последствий, и все буквально за полгода до промежуточных выборов в Конгресс США.

На этом фоне советники Трампа начали его найти способ выйти из войны против Ирана.

