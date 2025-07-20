Белый дом встревожен действиями Нетаньяху после ударов по Сирии, - Axios

Администрация президента США Дональда Трампа встревожена новыми действиями Израиля в Сирии. Белый дом считает премьера Израиля Беньямина Нетаньяху неконтролируемым и разъяренным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Один из чиновников Белого дома сказал Axios, что "Биби вел себя как сумасшедший. Он постоянно все бомбит". Именно так, называя Нетаньяху его прозвищем, прокомментировал чиновник удары по Сирии.
"Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп", - добавил анонимный чиновник.
Второй высокопоставленный чиновник США указал на обстрел церкви в Газе на этой неделе, что заставило президента Трампа позвонить Нетаньяху и потребовать объяснений.
"Создается впечатление, что каждый день происходит что-то новое. Что за хрень?", - отметил чиновник.
Между тем третий представитель США отметил, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху. Он отметил, что есть ощущение, что израильский премьер слишком импульсивный и деструктивный.
"Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет вести себя как следует", - добавил он.
В то же время сообщается, что сразу шесть американских чиновников сообщили Axios, что, несмотря на перемирие, достигнутое при посредничестве США, которое в пятницу остановило эскалацию конфликта в Сирии, эта неделя закончилась тем, что Белый дом стал значительно больше обеспокоен Нетаньяху и его региональной политикой.
Между тем сам Трамп до сих пор воздерживается от публичной критики, и непонятно, разделяет ли он разочарование своих советников. Не совсем понятно и то, разделяет ли он последние беспокойства своих советников относительно действий Израиля в Сирии.
Напомним, что после свержения сирийского диктатора Башара Асада, новый временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа пообещал обеспечить инклюзивность для национальных и религиозных меньшинств.
Однако исламистские группировки начали атаки на алавитов и друзей. Друзы в свою очередь отказываются складывать оружие и присоединяться к Вооруженным силам.
Уже в июле вспыхнули столкновения в районе города Эс-Сувейда, а 16 июля правительство ввело войска.
Тем временем армия обороны Израиля нанесла ответный удар по Дамаску, в результате чего были разрушены здания Генштаба и Минобороны, а также поврежден президентский дворец.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что целью атаки была защита друзей от давления сирийского правительства.
А уже 18 июля Израиль снова нанес удар с воздуха по городу Эс-Сувейда.
Заметим, что вчера, 19 июля, стало известно, что Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке Соединенных Штатов.
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