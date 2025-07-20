Белый дом встревожен действиями Нетаньяху после ударов по Сирии, - Axios

Один из чиновников Белого дома сказал Axios, что "Биби вел себя как сумасшедший. Он постоянно все бомбит". Именно так, называя Нетаньяху его прозвищем, прокомментировал чиновник удары по Сирии.

"Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп", - добавил анонимный чиновник.

Второй высокопоставленный чиновник США указал на обстрел церкви в Газе на этой неделе, что заставило президента Трампа позвонить Нетаньяху и потребовать объяснений.

"Создается впечатление, что каждый день происходит что-то новое. Что за хрень?", - отметил чиновник.

Между тем третий представитель США отметил, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху. Он отметил, что есть ощущение, что израильский премьер слишком импульсивный и деструктивный.

"Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет вести себя как следует", - добавил он.

В то же время сообщается, что сразу шесть американских чиновников сообщили Axios, что, несмотря на перемирие, достигнутое при посредничестве США, которое в пятницу остановило эскалацию конфликта в Сирии, эта неделя закончилась тем, что Белый дом стал значительно больше обеспокоен Нетаньяху и его региональной политикой.

Между тем сам Трамп до сих пор воздерживается от публичной критики, и непонятно, разделяет ли он разочарование своих советников. Не совсем понятно и то, разделяет ли он последние беспокойства своих советников относительно действий Израиля в Сирии.