Белый дом следит за возможными проблемами с безопасностью из-за обвинений Трампу

В ведомстве подчеркнули, что "будут готовы к любому насилию", но надеются, что в такой готовности не будет необходимости.

"Нет никаких конкретных угроз, связанных с выступлением бывшего президента Трампа в суде", - добавляют в Белом доме.

Стоит заметить, что в начале 2021 года действия Трампа могли привести к штурму Капитолия в США, в ходе которого погибли и пострадали люди.