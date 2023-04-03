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Білий дім стежить за можливими проблемами з безпекою через звинувачення Трампу

Фото: Дональд Трамп, експрезидент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білий дім уважно спостерігає за можливими проблемами з безпекою після того, як 45 президенту США Дональду Трампу пред'явили звинувачення.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це сказано у заяві Білого дому.

У відомстві наголосили, що "будуть готові до будь-якого насильства", але сподіваються, що в такій готовності не буде потреби.

"Немає жодних конкретних загроз, пов'язаних з виступом колишнього президента Трампа в суді", - додають у Білому домі.

Варто зауважити, що на початку 2021 року дії Трампа могли призвести до штурму Капітолію в США, під час якого загинули та постраждали люди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс.

Пізніше стало відомо, що, за даними CNN, Трамп має з'явитися до суду завтра, 4 квітня.

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Білий дімДональд ТрампСуд