Білий дім стежить за можливими проблемами з безпекою через звинувачення Трампу

У відомстві наголосили, що "будуть готові до будь-якого насильства", але сподіваються, що в такій готовності не буде потреби.

"Немає жодних конкретних загроз, пов'язаних з виступом колишнього президента Трампа в суді", - додають у Білому домі.

Варто зауважити, що на початку 2021 року дії Трампа могли призвести до штурму Капітолію в США, під час якого загинули та постраждали люди.