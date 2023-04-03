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Белый дом следит за возможными проблемами с безопасностью из-за обвинений Трампу

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Вашингтон, Понедельник 03 апреля 2023 19:45
Белый дом следит за возможными проблемами с безопасностью из-за обвинений Трампу Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Белый дом внимательно наблюдает за возможными проблемами с безопасностью после того, как 45 президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом сказано в заявлении Белого дома.

В ведомстве подчеркнули, что "будут готовы к любому насилию", но надеются, что в такой готовности не будет необходимости.

"Нет никаких конкретных угроз, связанных с выступлением бывшего президента Трампа в суде", - добавляют в Белом доме.

Стоит заметить, что в начале 2021 года действия Трампа могли привести к штурму Капитолия в США, в ходе которого погибли и пострадали люди.

Напомним, большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка предъявило обвинения Трампу за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс.

Позже стало известно, что, по данным CNN, Трамп должен явиться в суд завтра, 4 апреля.

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