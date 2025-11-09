Белый дом опроверг заявления Будапешта о бессрочном освобождении Венгрии от санкций

Администрация президента США Дональда Трампа опровергла заявления венгерской стороны о якобы бессрочном освобождении Будапешта от американских санкций на импорт российской нефти и газа. В Вашингтоне подчеркнули, что речь идет лишь о годовом исключении.
Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, разногласия возникли после визита венгерской делегации в США. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook назвал переговоры полностью успешными и заявил, что премьер-министр якобы добился неограниченного по времени ослабления санкций.
"Премьер-министр четко сказал: во время встречи с президентом США нам подтвердили бессрочное освобождение от санкций", - написал Сийярто.
Однако представитель Белого дома в комментарии Reuters отверг эти утверждения, уточнив, что исключение будет действовать только в течение одного года.
По информации американской стороны, договоренность также предусматривает, что Венгрия обязуется диверсифицировать энергоснабжение и закупить американский сжиженный природный газ примерно на 600 миллионов долларов.
Виктор Орбан в комментарии венгерским медиа заявил, что страна и в дальнейшем будет получать российскую нефть через трубопровод "Дружба", утверждая, что США сделали для Будапешта исключение из санкций.
Американские СМИ сообщают, что Вашингтон действительно предоставил Венгрии однолетнее освобождение от санкций за использование российских энергоносителей. Однако это решение имеет свою цену: Венгрия согласилась закупить американский СПГ на сумму около 600 миллионов долларов.
Впрочем, роль США в этом вопросе ограничена. Ключевой контроль за транзитом российской нефти в Европу осуществляет Украина. Президент Владимир Зеленский уже подчеркнул, что Киев не позволит России в дальнейшем поставлять нефть в ЕС.
Учитывая многочисленные удары Сил беспилотных систем Украины по объектам нефтепровода "Дружба", возможность поставок российской нефти в Венгрию выглядит все менее реалистичной.
А вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Венгрия якобы получила от США "неограниченное освобождение" от санкций, которые могли бы применить к Будапешту из-за покупки газа и нефти у России.