Белый дом опроверг заявления Будапешта о бессрочном освобождении Венгрии от санкций

Как пишет издание, разногласия возникли после визита венгерской делегации в США. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook назвал переговоры полностью успешными и заявил, что премьер-министр якобы добился неограниченного по времени ослабления санкций.

"Премьер-министр четко сказал: во время встречи с президентом США нам подтвердили бессрочное освобождение от санкций", - написал Сийярто.

Однако представитель Белого дома в комментарии Reuters отверг эти утверждения, уточнив, что исключение будет действовать только в течение одного года.

По информации американской стороны, договоренность также предусматривает, что Венгрия обязуется диверсифицировать энергоснабжение и закупить американский сжиженный природный газ примерно на 600 миллионов долларов.