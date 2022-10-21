США могут проверить источники финансирования Маска после его заявлений по Украине, - Bloomberg

Представители администрации президента Джо Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть некоторые из предприятий Илона Маска проверке национальной безопасности, включая сделку с Twitter и спутниковую сеть Starlink SpaceX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, официальные лица США обеспокоены из-за недавней угрозы Маска прекратить поставку спутниковой службы Starlink в Украину и дружественной позицией по отношению к России в серии твитов, в которых Маск изложил мирные предложения в пользу Путина. Они также обеспокоены его планами по покупке Twitter с группой иностранных инвесторов.

По словам источников, обсуждение все еще находится на ранней стадии. Одна из возможностей - через закон, регулирующий Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS), который находится в ведении Министерства финансов США, для проверки предприятий Маска.

Одним из элементов сделки с Twitter на 44 млрд долларов, которая может вызвать рассмотрение CFIUS, является присутствие иностранных инвесторов в консорциуме Маска. В группу входят принц Аль-Валид бин Талал из Саудовской Аравии, Binance - криптобиржа, основанная и управляемая уроженцем Китая, а также суверенный фонд благосостояния Катара.

Маск, самый богатый человек в мире, в последние недели объявил о предложениях прекратить войну России против Украины на условиях Путина и пригрозил сократить финансовую поддержку интернета Starlink в Украине. Его твиты и публичные комментарии разочаровали официальных лиц в США и Европе и вызвали похвалу у противников США.

Позже Маск отказался от своей угрозы прекратить финансирование Starlink и сказал, что продолжит нести расходы на обслуживание. Starlink стал важным инструментом связи в Украине во время российского вторжения. Маск предоставлял услугу бесплатно, но сказал, что SpaceX теряет 20 млн долларов в месяц, предоставляя ее Украине, и он не может бесконечно нести эти расходы.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, правительство США также будет использовать Starlink в случае отключения связи.

SpaceX доставляет астронавтов на Международную космическую станцию в рамках давнего партнерства с NASA и запускает сверхсекретные спутники для Пентагона. Агентство США по международному развитию, или USAID, также оплатило некоторые спутники SpaceX Starlink, которые доставили в Украину.