ЕС размышляет о возможности оплаты спутниковой связи Starlink для Украины, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что такое предложение возникло после предупреждений Маска о том, что SpaceX не может бесконечно платить за доступ украинцев к интернет-сервисам Starlink и обращения компании в Пентагон с просьбой оплатить услуги. Позже Маск передумал и заявил, что продолжит финансировать сервис.

Но такая ситуация вызвала беспокойство относительно постоянного доступа Украины к телекоммуникационной системе, сыгравшей жизненно важную роль в контрнаступлениях против российских оккупантов, а также в обеспечении связи между гражданским населением.

Сообщается, что в разговоре с изданием министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис отметил, что украинский доступ к Интернету не должен оставаться в руках одного "сверхмощного" человека, который может "однажды проснуться и сказать: "Я уже не хочу это делать, и все". А на следующий день украинцы могут оказаться без интернета.

"Я подумал, что, вероятно, гораздо лучше иметь это как договорное соглашение между, скажем, коалицией стран, которые могли бы приобрести услугу господина Маска, услугу Starlink, предоставлять ее украинцам и продолжать предоставление ее украинцам", - сказал Ландсбергис.

По его словам, эта тема стала предметом дискуссии на встрече 27 министров иностранных дел ЕС 17 октября.

Он отметил, что тему поднял глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, присоединились также и некоторые страны.