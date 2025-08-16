ua en ru
СМИ раскрыли комплиментарный "титул" для Путина и подарок Трампа на Аляске

США, Суббота 16 августа 2025 20:12
СМИ раскрыли комплиментарный "титул" для Путина и подарок Трампа на Аляске Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Совместный обед представителей США и России во время саммита на Аляске предлагалось провести "в честь его высокопревосходительства Владимира Путина". А президент США Дональд Трамп планировал подарить своему визави статуэтку белоголового американского орлана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NPR.

Конфиденциальные документы, касающиеся организации саммита на Аляске 15 августа, стали достоянием СМИ после того, как чиновники США забыли их в бизнес-центре отеля в Анкоридже, а посетители нашли и передали фотокопии журналистам.

В пакете из восьми документов, который был потерян сотрудниками администрации США, указаны точные места проведения саммита, время встреч, номера телефонов ответственных государственных служащих и другие потенциально конфиденциальные моменты организации саммита.

Обед в честь "его высокопревосходительства"

В частности, в документах указывается, что совместный обед делегаций США и России, который планировалось устроить после пресс-конференции, официально давали "в честь его высокопревосходительства Владимира Путина". Трамп и Путин должны были сидеть друг напротив друга, в окружении представителей США и РФ.

Со стороны США планировалось, что на обеде будут государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и специальный посланник Стив Уиткофф. Со стороны России должны были сидеть министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

При этом сам обед должен был стать простым - всего лишь из трех блюд, в том числе зеленого салата, филе-миньона и палтуса по-олимпийски.

Фото: документы об отмененном обеде на саммите на Аляске

Подарок от Трампа

Кроме этого, среди документов оказался распорядок встреч Трампа на 15 августа - в том числе конкретные номера комнат на авиабазе Элмендорф-Ричардсон, а также телефонные номера всех ответственных чиновников и фонетическая транскрипция 13 представителей РФ, присутствующих на саммите.

Фото: транскрипт имен и фамилий россиян вместе с распорядком Трампа

Еще один интересный момент - Трамп планировал сделать Трампу торжественный подарок в честь завершения переговоров. Но судя по всему, он его так и не вручил.

"Президенту Путину. Статуя американского белоголового орлана для стола", - сказано в документе.

Проблема с компетентностью

Отмечается, что документы обнаружили утром 16 августа несколько посетителей отеля Captain Cook, который расположен в 20 минутах езды от базы Элмендорф-Ричардсон. Пакет забыли в одном из общественных принтеров отеля.

Один из посетителей отеля успел перефотографировать документы и передать их представителям СМИ. Его имя журналисты не раскрывают из соображений безопасности. А ситуацию в целом оценивают, как вопиющую проблему с соблюдением стандартов государственной тайны и безопасности.

"Мне кажется, что это еще одно доказательство халатности и некомпетентности администрации. Вы же не оставляете вещи в принтерах. Это так просто", - прокомментировал инцидент профессор права Джон Майклз, который специализируется на вопросах национальной безопасности.

Белый дом и Государственный департамент США не ответили на запросы о комментариях относительно документов.

