Белый дом о скандале с Signal: "Дело закрыто"

Скандал с Signal

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц недавно случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в чат топ-чиновников. Там они обсуждали планы США нанести удары по хуситам в Йемене.

В частности, глава Пентагона Пит Хегсет за полчаса до начала американской операции раскрыл в чате ее детали, которые касались время вылета истребителей и не только.

The Atlantic писало, что такая информация была секретной и ее публикация в открытом доступе могла бы нанести вред пилотам. При этом Хегсет отрицал такие утверждения. По его словам, он не раскрыл ни имен, ни имен, ни целей, ни локаций.

Детальнее о скандале - в материале РБК-Украина.

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