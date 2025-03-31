Білий дім про скандал із Signal: "Справу закрито"

Скандал із Signal

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц нещодавно випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга в чат топчиновників. Там вони обговорювали плани США завдати ударів по хуситах у Ємені.

Зокрема, очільник Пентагону Піт Гегсет за півгодини до початку американської операції розкрив у чаті її деталі, які стосувалися часу вильоту винищувачів і не тільки.

The Atlantic писало, що така інформація була секретною і її публікація у відкритому доступі могла б завдати шкоди пілотам. При цьому Гегсет заперечував такі твердження. За його словами, він не розкрив ні імен, ні імен, ні цілей, ні локацій.

Детальніше про скандал - у матеріалі РБК-Україна.

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