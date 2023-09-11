США могут передать Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена близка к принятию решения об одобрении передачи Украине ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами, утверждают четыре американских чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что такое вооружение может помочь ВСУ нанести значительный ущерб силам российским оккупантам в глубине временно оккупированных территорий.

По словам троих официальных лиц США, увидев в последние месяцы успех применения бойцами Сил обороны Украины кассетных боеприпасов, доставляемых 155-мм артиллерийскими снарядами, Вашингтон рассматривает возможность поставки одной или обеих армейских тактических ракетных систем (ATACMS), способных бить на расстояние до 306 км, или управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS) с кассетными бомбами.

В случае одобрения любой вариант будет доступен для быстрой доставки в Украину, указывается в публикации.

В настоящее время у украинской стороны есть 155-миллиметровая артиллерия, способная нести до 48 боеприпасов. Рассматриваемая система ATACMS будет выпускать около 300 или более бомб. Ракетная система GMLRS, тип которой также имеют ВСУ в своем арсенале, сможет рассеивать до 404 кассетных боеприпасов.

Как отметили два источника агентства, поскольку наступление ВСУ демонстрирует признаки прогресса, администрация Байдена стремится усилить украинскую армию "в жизненно важный момент".

При этом американские чиновники добавили, что решение об отправке ATACMS и/или GMLRS не является окончательным, и может не быть принятым.

Вопрос передачи ATACMS для Украины

Напомним, что Украина еще с 2022 года просит Штаты о передаче дальнобойных ракет ATACMS, которые могут бить по целям на расстоянии до 300 км. Военные ВСУ могут использовать такие ракеты с помощью РСЗО HIMARS, которые ранее получили от США.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил возможные поставки ATACMS в Украину с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и отметил, что "эта опция остается открытой".

Недавно Financial Times сообщило, что президент США Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности.