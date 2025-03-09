Республиканцы пытаются не допустить правительственный "шатдаун" в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Документ был представлен в Конгрессе в субботу, 8 марта, под названием "постоянная резолюция".

По словам лидеров республиканцев, законопроект на 99 страниц умеренно увеличивает расходы на оборону примерно на 6 млрд долларов по сравнению с уровнем 2024 финансового года, а расходы на невоенные нужды примерно на 13 млрд долларов ниже уровня 2024 финансового года. На здравоохранение ветеранов предусмотрены дополнительные 6 млрд долларов.

В то же время, соглашение не предусматривает финансирование чрезвычайных ситуаций в случае стихийных бедствий и финансирование общественных проектов.

"Партийная задача" Трампа

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе поддержать и проголосовать за законопроект о краткосрочном финансировании правительства.

"Все республиканцы должны проголосовать (пожалуйста!) ДА на следующей неделе. Америку ждут большие перемены, и я прошу вас всех дать нам несколько месяцев, чтобы мы дотянули до сентября, чтобы мы могли продолжить наводить порядок в "финансовом доме" страны", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что республиканцы должны "оставаться едиными", и добавил, что демократы "сделают все возможное, чтобы "закрыть" наше правительство, и мы не можем этого допустить".

Следует отметить, что в законопроекте есть дополнения к финансированию, известные как "аномалии", в частности, сокращение на 20 млрд долларов расходов на налоговое правоприменение и увеличение финансирования депортационных операций Иммиграционной и Таможенной служб.

Лидеры Республиканской партии утверждают, что законопроект был тесно согласован с Белым домом. Предусмотренные законопроектом объемы финансирования ниже тех, что были установлены ранее в рамках двухпартийного соглашения о финансировании на 2023 год.

Демократы не согласны

В то же время, конгрессмены от демократов пообещали заблокировать законопроект, ссылаясь на существенные сокращения критически важных услуг, таких как здравоохранение.

Лидеры Демократической партии Хаким Джеффрис и Кэтрин Кларк и председатель Демократической фракции Пит Агилар вечером в субботу, 8 марта, заявили, что демократы не будут голосовать за законопроект.

"Партийный республиканский законопроект о финансировании Палаты представителей, бездумно сокращает расходы на здравоохранение, продовольственную помощь и льготы для ветеранов на 23 млрд долларов. Не менее тревожным является то, что законодательство ничего не делает для защиты социального обеспечения, Medicare и Medicaid, подвергая американский народ на дальнейшую боль в течение этого финансового года", - говорится в заявлении лидеров.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон настойчиво продвигает план Республиканской партии и намерен провести голосование в Палате без поддержки демократов во вторник, 11 марта. Однако утвердить документ в обеих палатах будет настоящим вызовом, поскольку до 14 марта осталось меньше недели.

"Демократы не поддерживают это предложение, а это означает, что республиканцы нуждаются в почти единодушной поддержке. Джонсон не имеет права на ошибку с его незначительным большинством в 218-214 голосов и может позволить себе потерять только одного перебежчика, если все члены голосуют и присутствуют на заседании", - пишет ABC News.

"Захват власти для Белого дома"

Тем временем член Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей, конгрессмен от штата Коннектикут Роза Делауро, раскритиковала законопроект Республиканской партии.

"Я решительно выступаю против этой непрерывной резолюции на целый год, которая является захватом власти для Белого дома и позволяет бесконтрольному миллиардеру Илону Маску и президенту Трампу обворовывать американский народ", - написала она в своем заявлении, обнародованном в субботу.

По мнению Делауро, закрыв книгу переговоров по законопроектам о годовом финансировании, которые помогают среднему классу и защищают национальную безопасность США, "мои коллеги по другую сторону прохода передали свою власть неизбранному миллиардеру".