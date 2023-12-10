Белый дом планирует заключить сделку с Конгрессом для военной помощи Украине и Израилю

Белый дом активизирует взаимодействие с американскими законодателями, пытающимися заключить двухпартийную сделку, которая обеспечила бы военную помощь Украине и Израилю при одновременном усилении безопасности границ США.

Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Республиканцы настаивают на том, что дополнительное финансирование Украины должно сопровождаться серьезными изменениями в системе безопасности границ США, но двухпартийная группа сенаторов, пытающаяся найти компромисс, не достигла значительного прогресса, поскольку до ухода Конгресса США на рождественские каникулы осталось меньше недели.

"На этой неделе Белый дом начнет действовать более активно", - заявил Мерфи.

Он добавил, что важно знать, подпишет ли президент США Джо Байден любую перспективную сделку.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

Украина оказалась на пороге потери военной поддержки США из-за задержки в принятии пакетов финансовой помощи американским Конгрессом.

6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по пакету помощи Джо Байдена на 106 млрд долларов, предусматривающий выделение на оборонные нужды Украины более 61 млрд долларов. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткие требования по защите южной границы США с Мексикой.

Президент США Джо Байден раскритиковал такое решение Сената и обвинил республиканцев в политических играх.

В то же время Белый дом готов пойти на компромиссы по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса Республиканской партии для утверждения помощи Украине.

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