Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Сегодня, 15 августа, в городе Анкоридж (штат Аляска) состоится саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Во время встречи, лидеры обсудят базовые варианты прекращения огня и завершения войны в Украине.

В случае успешных переговоров, до конца следующей недели планируется трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. На ней лидеры более детально обсудят варианты завершения войны.

В случае провала сегодняшних переговоров, Трамп заявил о готовности ввести против России новые санкции.

Отметим, что Секретная служба США столкнулась с проблемами из-за необходимости оперативной подготовки к встрече лидеров на Аляске.

Тем временем в Анкоридже состоялся митинг в поддержку Украины и против визита российского диктатора на полуостров.