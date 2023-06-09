Белый дом: новое экономическое партнерство США и Британии снизит зависимость от топлива РФ

США и Великобритания объявили об экономическом партнерстве в XXI веке, и огласили ее основы в Атлантической декларации. План действий включает в себя, среди прочего, противодействие РФ на мировом рынке атомной энергетики.

В релизе отмечается, что Атлантическая декларация и сопровождающий ее План действий составляют основу нового типа инновационного партнерства по всему спектру экономических, технологических, коммерческих и торговых отношений между Штатами и Британией.

"Он создаст новую основу экономической безопасности, предусматривающую еще более тесное сотрудничество в области критически важных и новых технологий, и более сильных защитных инструментов", - сообщили в администрации президента США.

Как говорится в заявлении Белого дома, стороны продолжат координировать совместную работу по борьбе с уклонением от санкций, и намерены вместе "бороться с теми, кто способствует незаконному вторжению России в Украину" в самой РФ, а также в Беларуси и в третьих странах, "включая тех, кто помогает России приобретать товары и технологии, поддерживающие российскую агрессию".

"Мы намерены расширить наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными с системой финансовых санкций от наших финансовых учреждений и предприятий, в том числе для выявления компаний и частных лиц, финансово поддерживающих или содействующих выплатам российской военной машине", - указывается в релизе.

Также объявляется о запуске партнерства в области гражданской атомной энергетики под надзором высокопоставленных должностных лиц обоих правительств.

"JAG (Американско-британская совместная группа действий по энергетической безопасности и доступности) также будет мобилизована для определения ближайших приоритетов для совместных действий, чтобы стимулировать создание новой инфраструктуры и возможностей сквозного топливного цикла к 2030 году на обоих континентах и существенно минимизировать зависимость от российского топлива, поставок и услуг", - говорится в релизе.

Ограничения на ядерную промышленность РФ

Отметим, что страны ЕС планируют помочь своим компаниям выйти с российского рынка на фоне риска обложения налогами для финансирования войны. В 11-й пакет санкций могут попасть еще около 100 компаний и человек.

Между тем, во время работы над 11-м пакетом санкций Евросоюза против России часть стран заявила о необходимости введения ограничений против ядерной промышленности страны-агрессора. Однако позже стало известно, что блок пока не планирует этого делать.

Между тем, в МИД Украины подчеркивают, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС должен стать основой для санкций ЕС и мира против атомной отрасли РФ.