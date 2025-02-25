Белый дом: настало время для "встряски" Пентагона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

Журналисты спросили у Ливитт, почему президент США Дональд Трамп решил уволить Чарльза Брауна с должности руководителя Объединенного комитета начальников штабов.

"Он (Трамп - ред.) считает, что тот (Браун - ред.) плохо справляется со своими обязанностями, и настало время для встряски Пентагона - они провалили семь проверок подряд, доверие к вооруженным силам США, к бойцам находится на низком уровне", - ответила Ливитт.

Она добавила, что президент США устраивает "встряску" Пентагона и он имеет на это право.

Стоит заметить, что Трамп называл Брауна "великим человеком и великим джентльменом".

Браун стал первым руководителем Объединенного комитета начальников штабов, которого прямо уволили с должности, когда до окончания срока его полномочий оставались считанные годы.