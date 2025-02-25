Белый дом: настало время для "встряски" Пентагона
Власти США хотят провести "встряску" Пентагона. Причиной этому является низкий уровень доверия к американским военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.
Журналисты спросили у Ливитт, почему президент США Дональд Трамп решил уволить Чарльза Брауна с должности руководителя Объединенного комитета начальников штабов.
"Он (Трамп - ред.) считает, что тот (Браун - ред.) плохо справляется со своими обязанностями, и настало время для встряски Пентагона - они провалили семь проверок подряд, доверие к вооруженным силам США, к бойцам находится на низком уровне", - ответила Ливитт.
Она добавила, что президент США устраивает "встряску" Пентагона и он имеет на это право.
Стоит заметить, что Трамп называл Брауна "великим человеком и великим джентльменом".
Браун стал первым руководителем Объединенного комитета начальников штабов, которого прямо уволили с должности, когда до окончания срока его полномочий оставались считанные годы.
Трамп уволил Брауна
Об увольнении руководителя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна стало известно 22 февраля.
На его место президент США Дональд Трамп решил назначить генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил США Джона Дэна Кейна.
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