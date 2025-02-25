Білий дім: настав час для "перетрусу" Пентагону

Влада США хоче провести "перетрус" Пентагону. Причиною цього є низький рівень довіри до американських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Каролін Лівітт.

Журналісти запитали у Лівітт, чому президент США Дональд Трамп вирішив звільнити Чарльза Брауна з посади керівника Об'єднаного комітету начальників штабів.

"Він (Трамп - ред.) вважає, що той (Браун - ред.) погано справляється зі своїми обов'язками, і настав час для перетрусу Пентагону - вони провалили сім перевірок поспіль, довіра до збройних сил США, до бійців перебуває на низькому рівні", - відповіла Лівітт.

Вона додала, що президент США влаштовує "перетрус" Пентагону і він має на це право.

Варто зауважити, що Трамп називав Брауна "великою людиною і великим джентльменом".

Браун став першим керівником Об'єднаного комітету начальників штабів, якого прямо звільнили з посади, коли до закінчення терміну його повноважень залишалися лічені роки.