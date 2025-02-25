Білий дім: настав час для "перетрусу" Пентагону
Влада США хоче провести "перетрус" Пентагону. Причиною цього є низький рівень довіри до американських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Каролін Лівітт.
Журналісти запитали у Лівітт, чому президент США Дональд Трамп вирішив звільнити Чарльза Брауна з посади керівника Об'єднаного комітету начальників штабів.
"Він (Трамп - ред.) вважає, що той (Браун - ред.) погано справляється зі своїми обов'язками, і настав час для перетрусу Пентагону - вони провалили сім перевірок поспіль, довіра до збройних сил США, до бійців перебуває на низькому рівні", - відповіла Лівітт.
Вона додала, що президент США влаштовує "перетрус" Пентагону і він має на це право.
Варто зауважити, що Трамп називав Брауна "великою людиною і великим джентльменом".
Браун став першим керівником Об'єднаного комітету начальників штабів, якого прямо звільнили з посади, коли до закінчення терміну його повноважень залишалися лічені роки.
Трамп звільнив Брауна
Про звільнення керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна стало відомо 22 лютого.
На його місце президент США Дональд Трамп вирішив призначити генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил США Джона Дена Кейна.
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