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РФ получит от Ирана партию из двух типов баллистических ракет, - Sky News

Пятница 06 сентября 2024 16:17
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РФ получит от Ирана партию из двух типов баллистических ракет, - Sky News Иллюстративное фото: Россия может получить от Ирана баллистические ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин в декабре прошлого года заключил договор с Ираном. Вскоре РФ может получить партию двух типов баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Обе стороны борются за оружие, и в настоящее время Россия увеличила свое внутреннее производство, но оно отчаянно нуждается в оружии из Ирана и Северной Кореи", - говорит военный аналитик Шон Белл.

По его словам, поставка Ираном баллистических ракет в Россию выглядит "неизбежной". Это будет два типа баллистических ракет малой дальности.

"Они дадут России больший объем ракет, но это также означает, что ограниченные поставки российских ракет "Искандер" теперь могут быть сосредоточены на целях большой дальности - это вызывает большую обеспокоенность", - говорит он.

Аналитик отметил, что в последние недели российские военные проходили учения в Иране. И хотя детали этого учения неизвестны, они свидетельствуют о скорой поставке оружия.

Что предшествовало

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в августе агентство Reuters сообщало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360 . Вероятное количество ракет, которые может получить РФ, несколько сотен единиц.

При этом ранее Иран увеличил производство баллистических ракет и беспилотников после заключения договора с Россией о сотрудничестве.

Подробно о том, чем опасны ракеты Fath-360 и как Россия их может использовать – читайте в материале РБК-Украина.

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