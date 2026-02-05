Белый дом готовит срочные изменения в иммиграционной стратегии США
Президент США Дональд Трамп вывел 700 военных из Миннесоты после протестов из-за смертельной иммиграционной операции и допускает смягчение политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN, посвященную реакции Белого дома на обострение ситуации в регионе.
Согласно заявлениям Трампа, решение о выводе военных принято им для предотвращения эскалации насилия и обеспечения общественного порядка. Президент отметил, что ситуация требует контроля, однако без излишней эскалации.
"Я понял, что, возможно, нам понадобится немного более мягкий подход, но все равно нужно быть жестким", - подчеркнул он, добавив, что полного отказа от жесткого курса не будет.
В то же время администрация рассматривает возможность корректировки иммиграционной политики, чтобы избежать повторения критических инцидентов.
Трамп также сообщил, что администрация ожидает детальной информации о лицах, которых удерживают правоохранительные органы, в частности подозреваемых в тяжких преступлениях. Он добавил, что благодаря действиям его команды уровень преступности в Миннесоте якобы снизился.
Протесты вспыхнули после масштабной операции Министерства внутренней безопасности США, начатой 22 января в штате Мэн. Официальной целью операции был поиск иностранцев с криминальным прошлым. Во время рейда агент иммиграционной службы застрелил 37-летнюю гражданку США Рене Николь Гуд, а позже погиб медбрат Алекс Претти. Эти случаи вызвали массовые акции протеста в более чем десяти городах страны.
На фоне событий рейтинг одобрения иммиграционной политики Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. В то же время в Белом доме обсуждают возможность смягчения отдельных мер, сохраняя при этом основную жесткую стратегию контроля за миграцией.
Борьба Трампа с мигрантами
Напоминаем, ранее Трамп объявил о планах введения новых миграционных ограничений и сообщил, что администрация вскоре расширит перечень стран, гражданам которых будет запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.
Также ранее стало известно, что власти США усиливают меры по сокращению количества нелегальных мигрантов, предлагая финансовые стимулы тем, кто согласится покинуть страну добровольно до конца года.