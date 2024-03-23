Белый дом о помощи Украине: Путин не ждет, пока Конгресс отказывается действовать

В администрации президента Соединенных Штатов Америки призвали Палату представителей как можно быстрее поддержать законопроект о помощи Украине на фоне массированных российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джона Кирби на брифинге в Вашингтоне.

"Украинские чиновники говорят, что по меньшей мере 10 разных регионов их страны пострадали, оставив более 1 миллиона домов без света", - отметил чиновник.

Представитель Белого дома добавил, что эти атаки "еще раз демонстрируют, насколько жизненно важно", чтобы Штаты продолжали предоставлять Украине системы противовоздушной обороны и вооружения в них - "инструменты, необходимые им для защиты себя и своей инфраструктуры".

"Путин не ждет. Он не сидит сложа руки. Он смертельно использует каждую доступную ему минуту, в то время как наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, мы тоже не должны", - заявил чиновник.

Кирби подчеркнул, что Палата представителей должна "как можно скорее принять дополнение к национальной безопасности, чтобы мы могли обеспечить Украину этим жизненно важным оборудованием".

"И как мы видели только за последние пару дней, каждый день задержек Палаты - это еще один день, за который украинцы должны платить собственной кровью", - акцентирует представитель Белого дома.

Массированный удар РФ по Украине 22 марта

Напомним, в ночь на 22 марта войска РФ нанесли по Украине комбинированный ракетно-авиационный удар, применив 151 средство воздушного нападения. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были уничтожены 92 вражеских цели, а именно: 55 "Шахедов", 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Под ударом противника была энергетика. В частности, оккупанты ударили по ДнепроГЭС, на Запорожской АЭС была угроза полного обесточивания. Трудная ситуация возникла в Харькове - город был обесточен и были проблемы с интернетом, водой.

Кроме того, проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, эта атака на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны. Подробнее о массированном комбинированном ударе РФ по Украине и его последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Вопрос с помощью Украины от США

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки оружия практически приостановлены.

Отметим, что Сенат США уже принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов на помощь Украине на безвозмездной основе. Чтобы документ вступил в силу необходима поддержка Палаты представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается даже выносить такую инициативу на голосование. Он неоднократно заявлял, что хочет рассматривать помощь Украине в привязке к деньгам на защиту американской границы от мигрантов.

При этом издание Politico написало о том, что республиканцы Конгресса все больше поддерживают идею предоставления Украине части помощи в кредит.