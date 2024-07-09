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Белый дом анонсировал встречу Зеленского и Байдена

Вашингтон, Вторник 09 июля 2024 22:50
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Белый дом анонсировал встречу Зеленского и Байдена Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байденом в четверг, 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В четверг днем президент Байден встретится с президентом Зеленским, чтобы обсудить нашу непоколебимую поддержку для Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, встреча пройдет в 13:30 по местному времени (20:30 по киевскому) в здании, где проходит саммит НАТО.

Жан-Пьер уточнила, что лидеры проведут переговоры прямо перед заседанием Совета Украина-НАТО. Это будет уже третья встреча Зеленского и Байдена за последние несколько месяцев.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 июля, прибыл в Вашингтон. Там он примет участие в саммите НАТО, который проходит 9-11 июля.

Как заявлял сам глава украинского государства, для Украины приоритетом в ходе визита является усиление противовоздушной обороны.

Более детально о том, что Украина может получить от саммита, в комментарии РБК-Украина рассказали источники.

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