Число пострадавших в Павлограде резко возросло, есть жертва

В Павлограде один человек погиб из-за обстрела РФ в пятницу, 6 сентября. Число пострадавших резко возросло - с 5 до 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"К сожалению, уже есть погибший в Павлограде. Число пострадавших растет. Сейчас в больнице их 18, среди них и 9-летняя девочка", - рассказал он.

В городе начались пожары

Кроме того, в городе произошло несколько возгораний.

"В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь спасатели обуздали и спасли пять человек", - добавил Лысак.