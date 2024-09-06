Россияне атаковали Павлоград: есть пострадавшие и разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Около 9:52 жителей Павлограда Днепропетровской области призвали пройти в укрытия. Сообщалось про скоростную цель на Павлоград с Донецкой области. Позже еще одна скоростная цель была замечена в Харьковской области в направлении того же Павлограда. На данный момент тревога в Днепропетровской области продолжается.

В 9:35 в ряде областей - Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях была объявлена воздушная тревога. Военные сообщили об угрозе баллистики.

"Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений", - рассказал он.

Обстрелы Днепропетровской области

Российские войска постоянно обстреливают Днепропетровскую область. Например, 5 сентября РФ атаковала Днепропетровскую область дроном. Был ранен спасатель, который попал под повторный обстрел вместе с коллегами.

Что касается Павлограда, то оккупанты обстреляли Павлоград 7 июля. Тогда РФ ударила по городу ракетой.

А в декабре 2023 года во время обстрела в Павлоградском районе было повреждено предприятие, зацепило и церковь. Тогда были ранены 8 человек, еще один погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.