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Россияне атаковали Павлоград: есть пострадавшие и разрушения

Днепр, Пятница 06 сентября 2024 10:52
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Россияне атаковали Павлоград: есть пострадавшие и разрушения Фото: оккупанты обстреляли Павлоград Днепропетровской области 6 сентября, есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

6 сентября российская армия обстреляла Павлоград Днепропетровской области. Есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений", - рассказал он.

По данным главы ОВА, угроза сохраняется, поэтому информационная тишина.

"До отбоя находитесь в укрытиях", - посоветовал Лысак.

Воздушная тревога в Украине

В 9:35 в ряде областей - Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях была объявлена воздушная тревога. Военные сообщили об угрозе баллистики.

Около 9:52 жителей Павлограда Днепропетровской области призвали пройти в укрытия. Сообщалось про скоростную цель на Павлоград с Донецкой области. Позже еще одна скоростная цель была замечена в Харьковской области в направлении того же Павлограда. На данный момент тревога в Днепропетровской области продолжается.

Россияне атаковали Павлоград: есть пострадавшие и разрушения

Тревога в Украине на 10:49 (t.me/alarmukraine)

Обстрелы Днепропетровской области

Российские войска постоянно обстреливают Днепропетровскую область. Например, 5 сентября РФ атаковала Днепропетровскую область дроном. Был ранен спасатель, который попал под повторный обстрел вместе с коллегами.

Что касается Павлограда, то оккупанты обстреляли Павлоград 7 июля. Тогда РФ ударила по городу ракетой.

А в декабре 2023 года во время обстрела в Павлоградском районе было повреждено предприятие, зацепило и церковь. Тогда были ранены 8 человек, еще один погиб.

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