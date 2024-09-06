Число пострадавших в Павлограде продолжает расти, среди них дети

Фото: в Павлограде уже 40 пострадавших из-за обстрела РФ 6 сентября (facebook.com/MNSDNE)

В Павлограде уже 40 пострадавших после обстрела окупантов 6 сентября. Среди них - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ГСЧС Украины.

"30 пострадавших в Павлограде. Трое из них - дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали ребята 11 и 4 лет", - рассказал Лысак. По данным главы ОВА, среди людей, находящихся в больнице, двое тяжелых. "Медики делают все, чтобы их спасти", - отметил он. Последствия обстрела Павлограда (facebook.com/MNSDNE) 40 пострадавших Позже количество пострадавших в Павлограде снова значительно возросло. "Количество пострадавших выросло до 40 человек!" - отметили в ГСЧС.