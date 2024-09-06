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Число пострадавших в Павлограде продолжает расти, среди них дети

Днепр, Пятница 06 сентября 2024 12:19
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Число пострадавших в Павлограде продолжает расти, среди них дети Фото: в Павлограде уже 40 пострадавших из-за обстрела РФ 6 сентября (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

В Павлограде уже 40 пострадавших после обстрела окупантов 6 сентября. Среди них - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ГСЧС Украины.

"30 пострадавших в Павлограде. Трое из них - дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали ребята 11 и 4 лет", - рассказал Лысак.

По данным главы ОВА, среди людей, находящихся в больнице, двое тяжелых.

"Медики делают все, чтобы их спасти", - отметил он.

Последствия обстрела Павлограда (facebook.com/MNSDNE)

40 пострадавших

Позже количество пострадавших в Павлограде снова значительно возросло.

"Количество пострадавших выросло до 40 человек!" - отметили в ГСЧС.

Обстрел Павлограда

Несколькими часами ранее сообщалось о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.

В регионе была объявлена ​​тревога из-за угрозы баллистики. В частности, судя по сообщениям, оккупанты направили на Павлоград две скоростные цели. Военные зафиксировали их в Харьковской и Донецкой областях.

Позже в ОВА сообщили, что оккупанты атаковали Павлоград, сообщалось о 5 раненых и разрушениях. Позже стало известно, что в Павлограде один человек погиб, еще 18 пострадали, в том числе ребенок, из-за обстрела РФ. В городе произошли пожары.

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