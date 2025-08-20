ua en ru
Белые или желтые: какие крышки лучше подходят для консервации

Среда 20 августа 2025 12:00
Белые или желтые: какие крышки лучше подходят для консервации Какие крышки лучше всего подходят для консервации (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Украинцы годами спорят, какие крышки будут надежнее хранить закрутки. Одни хозяйки доверяют исключительно белым, другие же убеждены, что желтые гарантируют лучшую герметичность.

РБК-Украина сообщает, какие крышки действительно стоит выбирать, чтобы зимние запасы простояли без сюрпризов.

Желтые металлические крышки

Это самый распространенный вид крышек в продаже. Они покрыты слоем олова и лака, устойчивы к агрессивной среде: кислоты (уксус, лимонная кислота), соли, сахара.

Они часто немного дешевле и обычно хорошо подходят для любых видов консервации.

Белые металлические крышки

Такие крышки считаются более устойчивыми к коррозии. Часто имеют улучшенное пищевое покрытие (например, эпоксидно-фенольное или ПЭТ-лаковое).

Лучше подходят для продуктов с высокой кислотностью (помидоры, огурцы, соки, варенье), так как меньше ржавеют и не меняют вкус. Немного дороже, но и служат тоже дольше.

В результате для обычных овощных заготовок (огурцы, перец, салаты) разницы в крышках почти нет. Однако, для томатов, ягод, соков, маринадов с уксусом или лимонной кислотой лучше брать белые крышки - они надежнее защищают от взаимодействия кислоты с металлом.

Правила использования

Перед тем как закатать крышку на банку, ее следует опустить в кипящую воду на 3-5 минут, это дезинфицирует крышку и резиновая прокладка станет мягче и плотнее приляжет к банке, что обеспечит герметичность консервации.

Если продукт требует стерилизации, то крышки закаточные и уплотнительные резинки в них выдерживают кипячение до двух часов.

При использовании закаточной крышки необходимо обращать внимание насколько плотно после закатки крышка прилегает к банке, для этого нужно перевернуть банку и посмотреть, чтобы жидкость не вытекала.

Иногда причина плохого укупоривания заключается не в самой крышке, а в закаточном ключе. У него так же существует срок эксплуатации.

Также стоит обращать внимание на край горловины банки. На нем не должно быть трещин, выбоин и сколов, иначе крышка не приляжет плотно.

При написании материала использовались следующие источники: Metalp rint и Simply canning.

