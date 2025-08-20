ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Білі чи жовті: які кришки краще підходять для консервації

Середа 20 серпня 2025 12:00
UA EN RU
Білі чи жовті: які кришки краще підходять для консервації Які кришки найкраще підходять для консервації (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Українці роками сперечаються, які кришки будуть надійніше зберігати закрутки. Одні господині довіряють виключно білим, інші ж переконані, що жовті гарантують кращу герметичність.

РБК-Україна повідомляє, які кришки справді варто обирати, щоб зимові запаси простояли без сюрпризів.

Жовті металеві кришки

Це найпоширеніший вид кришок у продажу. Вони покриті шаром олова й лаку. Стійкі до агресивного середовища: кислоти (оцет, лимонна кислота), солі, цукру.

Вони часто трохи дешевші і зазвичай добре підходять для будь-яких видів консервації.

Білі металеві кришки

Такі кришки вважаються більш стійкими до корозії. Часто мають покращене харчове покриття (наприклад, епоксидно-фенольне або ПЕТ-лакове).

Краще підходять для продуктів із високою кислотністю (помідори, огірки, соки, варення), бо менше іржавіють і не змінюють смак. Трохи дорожчі, але й служать теж довше.

В результаті для звичайних овочевих заготовок (огірки, перець, салати) різниці у кришках майже немає. Однак, для томатів, ягід, соків, маринадів з оцтом або лимонною кислотою краще брати білі кришки - вони надійніше захищають від взаємодії кислоти з металом.

Правила використання

Перед тим як закатати кришку на банку, її слід опустити в киплячу воду на 3-5 хвилин, це дезінфікує кришку та гумова прокладка стане м’якше і щільніше приляже до банку, що забезпечить герметичність консервації.

Якщо продукт вимагає стерилізації, то кришки закаточні й гумки ущільнювачів в них витримують кип’ятіння до двох годин.

При використанні закаточної кришки необхідно звертати увагу наскільки щільно після закачування кришка прилягає до банку, для цього потрібно перевернути банку і подивитися, щоб рідина не витікала.

Іноді причина поганого закупорювання полягає не в самій кришці, а в закаточному ключі. У нього так само існує термін експлуатації.

Також варто звертати увагу на край горловини банки. На ньому не повинно бути тріщин, вибоїн і відколів, інакше кришка не приляже щільно.

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Metalp rint та Simply canning.

Читайте РБК-Україна в Google News
консервация
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"