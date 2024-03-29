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В Белгороде якобы работала ПВО: выбиты окна в квартирах, повреждены автомобили

Белгород, Пятница 29 марта 2024 04:08
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В Белгороде якобы работала ПВО: выбиты окна в квартирах, повреждены автомобили Фото: В Белгороде якобы работала ПВО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Жители Белгородской области слышали громкие взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об, якобы, работе ПВО над регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкого и SHOT.

По словам губернатора, в результате воздушной атаки по Белгороду выбиты окна в квартирах, повреждена гимназия и спортивная арена.

"В городе Белгороде в результате воздушной атаки выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22 г. Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей", - сообщил губернатор.⠀

Также ПВО, якобы, работала в Белгородском районе. Повреждена кровля дома и автомобиль.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль", - написал Гладков.

При этом губернатор написал об, якобы, сбитых целях.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил Гладков.

В сети появились последствия воздушной атаки по Белгороду.

Фото: последствия удара по Белгороду (https://t.me/shot_shot/64358)

Атаки по Белгородской области

Ранее мы писали, что российские войска 27 марта снова сбросили авиабомбу на Белгородскую область.

К слову, власти российского Грайворона Белгородской области призвали жителей эвакуироваться.

Также 18 марта был "прилет" на предприятии в Белгороде.

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