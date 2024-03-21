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Власти российского Грайворона призвали жителей эвакуироваться

Россия, Четверг 21 марта 2024 11:06
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Власти российского Грайворона призвали жителей эвакуироваться Фото: в Грайвороне Белгородской области призвали жителей уезжать (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Власти российского города Грайворон, расположеннного в приграничной с Украиной Белгородской области призвали людей эвакуироваться. Якобы это временная необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы администрации Грайворонского местного округа Геннадия Бондарева.

"Обращаюсь к тем, кто остается в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории", - написал он.

Мер, в качестве альтернативы, предлагает проживание в Ярославской области РФ (расстояние от Белгорода до Ярославля по шоссе больше 900 км - ред.).

"Еще раз повторюсь, это касается только приграничных населенных пунктов", - добавил Бондарев.

Эвакуация из приграничных областей РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.

Отметим, что 13 марта российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей указанных городов призывали эвакуироваться.

Позже РДК заявил, чтобы жители самостоятельно эвакуировались из Курской, Белгородской и Брянской областей РФ, поскольку местные власти проигнорировали призывы добровольцев. На это у россиян из указанных областей было не больше, чем полтора часа. При этом, местные власти не только не начали эвакуировать население, но и стали припятствовать его выезду из опасных районов российского приграничья. После этого добровольцы несколько раз открывали гуманитарный коридор для самостоятельной эвакуации населения.

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