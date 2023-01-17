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В Белгороде громко: сообщают о взрывах и работе ПВО

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Белгородская область, Вторник 17 января 2023 02:55
В Белгороде громко: сообщают о взрывах и работе ПВО Фото: в Белгородской области сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Во вторник ночью, 17 января, в российском Белгороде прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и заявление российского губернатора Вячеслава Гладкова.

Чиновник утверждает, что над Белгородом и областью сработала ПВО.

Аварийные службы города и региона уточняют последствия на земле. Гладков пообещал сообщить о последствиях взрывов.

Напомним, что на выходных также сообщалось о взрывах в РФ в Белгородской области.

Также мы писали, что в России в Брянской области противовоздушная оборона якобы сбила ракету "Точка У".

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