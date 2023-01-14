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В Белгородской области РФ сообщают о взрывах

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Белгородская область, Суббота 14 января 2023 15:46
В Белгородской области РФ сообщают о взрывах Фото: в Белгородской области сообщают о взрывах (t.me kyiv_n)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 января, в сети появилась информация о взрывах в селе Ровны Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Деревня Ровны. Сообщают о двух взрывах", - пишет "Белгородский осведомитель".

Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине, по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В ряде регионов уже работают системы ПВО.

Раніше ми повідомляли, що у Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У". Місцева влада традиційно звинувачує українських військових в атаці.

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