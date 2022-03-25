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Квитки на потяг зі Львова до польського Хелму вже доступні в онлайн-продажі

Фото: Укрзалізниця відкрила онлайн-продажі на потяг до Хелму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Укрзалізниця відкрила продажі квитків на потяг зі Львова до польського Хелму. Їх можна придбати онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Квитки до Хелму з можливістю подальшої пересадки на Варшаву можна придбати в чат-боті Укрзалізниці або на сайті booking.uz.gov.ua.

На даному рейсі курсує дизель-поїзд ДПКр-3. Вартість квитків стартує від 177 гривень.

"Нагадаємо, вводити в пошуку необхідно напрямок Львів-Ягодин - цей квиток довезе вас до польського Хелму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Укрзалізниця змінила графік та маршрути деяких потягів через подовження комендантської години в Запоріжжі.

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