Квитки на потяг зі Львова до польського Хелму вже доступні в онлайн-продажі

Укрзалізниця відкрила продажі квитків на потяг зі Львова до польського Хелму. Їх можна придбати онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Квитки до Хелму з можливістю подальшої пересадки на Варшаву можна придбати в чат-боті Укрзалізниці або на сайті booking.uz.gov.ua.

На даному рейсі курсує дизель-поїзд ДПКр-3. Вартість квитків стартує від 177 гривень.

"Нагадаємо, вводити в пошуку необхідно напрямок Львів-Ягодин - цей квиток довезе вас до польського Хелму", - йдеться у повідомленні.