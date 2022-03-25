Квитки на потяг зі Львова до польського Хелму вже доступні в онлайн-продажі

Укрзалізниця відкрила продажі квитків на потяг зі Львова до польського Хелму. Їх можна придбати онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Квитки до Хелму з можливістю подальшої пересадки на Варшаву можна придбати в чат-боті Укрзалізниці або на сайті booking.uz.gov.ua.
На даному рейсі курсує дизель-поїзд ДПКр-3. Вартість квитків стартує від 177 гривень.
"Нагадаємо, вводити в пошуку необхідно напрямок Львів-Ягодин - цей квиток довезе вас до польського Хелму", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Укрзалізниця змінила графік та маршрути деяких потягів через подовження комендантської години в Запоріжжі.
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