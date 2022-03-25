Билеты на поезд из Львова в польский Хелм уже доступны в онлайн-продаже

Укрзализныця открыла продажи билетов на поезд из Львова в польский Хелм. Их можно приобрести онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Билеты в Хелм с возможностью дальнейшей пересадки на Варшаву можно приобрести в чат-боте Укрзализныци или на сайте booking.uz.gov.ua.
На данном рейсе курсирует дизель-поезд ДПКр-3. Стоимость билетов стартует от 177 гривен.
"Напомним, вводить в поиске необходимо направление Львов-Ягодин - этот билет довезет вас в польский Хелм", - говорится в сообщении.
Напомним, Укрзализныця изменила график и маршруты некоторых поездов из-за продления комендантского часа в Запорожье.
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