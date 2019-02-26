Білецький назвав цинізмом можливе розкрадання коштів оборонпрому

Фото: Андрій Білецький (з відкритих джерел)

Лідер "Нацкорпусу" вважає цю ситуацію безпрецедентним проявом цинізму

Колишній командир добровольчого полку "Азов", лідер політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький назвав цинізмом факти можливої корупції в оборонній сфері, про які йшлось в журналістському розслідуванні Bihus.info. Про це Білецький написав у своєму блозі.

Зокрема, він зазначив, що вважає цю ситуацію безпрецедентним проявом цинізму і бездушності діючої влади. Білецький підкреслив, що глобальна корупційна схема не могла існувати без відома нинішніх високопосадовців. Отже, відповісти за вчинене мають не тільки безпосередні організатори оборудки, але і ті, хто їх покривав, переконаний політик.

"Щодня на сході України гинуть молоді хлопці: 18 років, 20 років, 22 роки. Ці діти сьогодні воюють за свою рідну країну і часто повертаються додому в гробах. Для кожної нормальної людини – це трагедія. У той час, коли вся країна оплакує своїх героїв, молиться за них і ділиться останнім, знаходиться така падаль, яка у змові з ворогом обкрадає військових. Декілька років тому нинішній президент обіцяв рубати руки за корупцію в армії. Настав час виконати цю обіцянку", – заявив Білецький.

Лідер "Національного корпусу" також зазначив, що серед нинішніх захисників України навряд чи є хоч один син якогось високопосадовця чи політика.

"Дуже зручно розповідати про нову армію і про вбитих на війні, сидячи у безпечних і комфортних київських кабінетах. Діти політиків у 20 років уже сидять у зручних кріслах на керівних посадах, поки їхні однолітки – у холодних окопах під кулями", - прокоментував Білецький.

Нагадаємо, у журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення Петра Порошенко можуть бути причетні до крадіжок в оборонній сфері. За даними журналістів, син Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.

Через три основні фірми-прокладки Гладковський та інші учасники схеми заробили щонайменше 250 мільйонів.