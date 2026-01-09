Белая шуба из экомеха и мунбуты: зимний "лук" Мисс Украина Вселенная-2022

Какой "лук" выбрала Апанасенко

Белоснежная шуба из экомеха - главный акцент

Основой аутфита стала короткая объемная шуба из искусственного меха яркого белого цвета. Густая и пушистая фактура создает мягкий силуэт, который эффектно контрастирует с заснеженным пейзажем.

Такой выбор подчеркивает приверженность Апанасенко к этичной моде, ведь экомех уже несколько сезонов подряд остается популярной альтернативой натуральным материалам, сохраняя при этом ощущение роскоши.

Виктория Апанасенко показала шубу из эко-меха (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Мунбуты как ключевой тренд сезона

Для прогулок по снегу Виктория выбрала культовые мунбуты (Moon Boots) белого цвета - один из самых заметных трендов зимнего сезона. Массивные ботинки не только обеспечивают тепло, но и стали настоящим символом стиля après-ski.

Белый оттенок обуви гармонично перекликается с шубой, формируя целостную цветовую вертикаль и визуально вытягивая силуэт.

Контрастная база и продуманные аксессуары

Чтобы сбалансировать объемный верх, Виктория добавляет к образу черные узкие брюки или леггинсы. Такой прием визуально удлиняет ноги и делает силуэт более стройным.

Черный цвет также использован в аксессуарах: стильная шапка с пушистым помпоном добавляет образу французского шарма и игривости, а солнцезащитные очки в модной оправе остаются уместным элементом даже зимой - они не только дополняют образ, но и защищают глаза от бликов снега.

Виктория Апанасенко задает тренды (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Уютная деталь с семейным настроением

Особой теплоты кадрам добавляет деталь, которая привлекла внимание подписчиков: на фото Виктория позирует с ребенком на руках в стильном комбинезоне с цветочным принтом.

Этот элемент придает снимкам уютного семейного настроения и подчеркивает, что даже гламурный зимний образ может оставаться теплым и искренним.

В целом зимний "лук" Виктории Апанасенко - это наглядный пример того, как совместить тренды сезона, комфорт и элегантность, создав образ, уместный как для горного курорта, так и для стильных зимних фотопрогулок.

Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)