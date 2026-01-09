Белая шуба из экомеха и мунбуты: зимний "лук" Мисс Украина Вселенная-2022

Модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, продемонстрировала стильный зимний образ для отдыха в горах. Ее "лук" удачно балансирует между гламуром и практичностью, показывая, как выглядеть эффектно даже в снегопад и не жертвовать комфортом в холодное время года.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Белоснежная шуба из экомеха - главный акцент
Основой аутфита стала короткая объемная шуба из искусственного меха яркого белого цвета. Густая и пушистая фактура создает мягкий силуэт, который эффектно контрастирует с заснеженным пейзажем.
Такой выбор подчеркивает приверженность Апанасенко к этичной моде, ведь экомех уже несколько сезонов подряд остается популярной альтернативой натуральным материалам, сохраняя при этом ощущение роскоши.
Мунбуты как ключевой тренд сезона
Для прогулок по снегу Виктория выбрала культовые мунбуты (Moon Boots) белого цвета - один из самых заметных трендов зимнего сезона. Массивные ботинки не только обеспечивают тепло, но и стали настоящим символом стиля après-ski.
Белый оттенок обуви гармонично перекликается с шубой, формируя целостную цветовую вертикаль и визуально вытягивая силуэт.
Контрастная база и продуманные аксессуары
Чтобы сбалансировать объемный верх, Виктория добавляет к образу черные узкие брюки или леггинсы. Такой прием визуально удлиняет ноги и делает силуэт более стройным.
Черный цвет также использован в аксессуарах: стильная шапка с пушистым помпоном добавляет образу французского шарма и игривости, а солнцезащитные очки в модной оправе остаются уместным элементом даже зимой - они не только дополняют образ, но и защищают глаза от бликов снега.
Уютная деталь с семейным настроением
Особой теплоты кадрам добавляет деталь, которая привлекла внимание подписчиков: на фото Виктория позирует с ребенком на руках в стильном комбинезоне с цветочным принтом.
Этот элемент придает снимкам уютного семейного настроения и подчеркивает, что даже гламурный зимний образ может оставаться теплым и искренним.
В целом зимний "лук" Виктории Апанасенко - это наглядный пример того, как совместить тренды сезона, комфорт и элегантность, создав образ, уместный как для горного курорта, так и для стильных зимних фотопрогулок.
Вас также может заинтересовать