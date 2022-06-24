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Бив з танку по багатоповерхівці: в Чернігові почався суд над росіянином

Фото: в Чернігові почався суд над росіянином (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

У Деснянському райсуді Чернігова почався суд над російським військовим Михайлом Куликовим. Він звинувачується в обстрілі багатоповерхівки на околиці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт суду.

Судовий процес

Вказано, що справа слухається у відкритому судовому засіданні. Сьогодні йде підготовче засідання, а по суті справу почнуть слухати 30 червня.

Російському військовополоненому загрожує від восьми до 12 років ув’язнення.

Що відомо про справу

За даними Офісу генпрокуратури, 24 лютого танковий батальйон, де був Куликов, вторгнувся на територію Чернігівської області з боку Білорусі, щоб захопити аеропорт та окупувати область.

Після того, 26 лютого танк окупанта рухався вулицею Кільцевою у Чернігові у бік аеродрому, і дорогою вистрілив у житлову багатоповерхівку.

Снаряд зруйнував дві квартири на 9 та 10 поверсі, мешканців у квартирах на той час не було.

Відомо, що Куликов діяв за наказом російського командира батальйону майора Леоніда Щеткіна, а того ж дня їх разом узяли в полон після підбиття танку. Водій танку загинув, а командира обміняли.

Нагадаємо, в травні вперше від початку війни в Україні пройшов суд над російським окупантом.

Додамо, вчора суд Києва почав розглядати першу справу про зґвалтування під час війни.

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ЧернігівВійна Росії проти України