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Бил из танка по многоэтажке: в Чернигове начался суд над россиянином

Фото: в Чернигове начался суд над россиянином (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

В Деснянском райсуде Чернигова начался суд над российским военным Михаилом Куликовым. Он обвиняется в обстреле многоэтажки на окраине города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт суда.

Судебный процесс

Указано, что дело слушается в открытом судебном заседании. Сегодня идет подготовительное заседание, а по сути дело начнут слушать 30 июня.

Российскому военнопленному грозит от восьми до 12 лет заключения.

Что известно о деле

По данным Офиса генпрокуратуры, 24 февраля танковый батальон, где был Куликов, вторгнулся на территорию Черниговской области со стороны Беларуси, чтобы захватить аэропорт и оккупировать область.

После того, 26 февраля танк оккупанта двигался по улице Кольцевой в Чернигове в сторону аэродрома, и по дороге выстрелил в жилую многоэтажку.

Снаряд разрушил две квартиры на 9 и 10 этаже, жильцов в квартирах в то время не было.

Известно, что Куликов действовал по приказу российского командира батальона майора Леонида Щеткина, а в тот же день их вместе взяли в плен после подбивки танка. Водитель танка погиб, а командира обменяли.

Напомним, в мае впервые с начала войны в Украине прошел суд над российским оккупантом.

Добавим, вчера суд Киева начал рассматривать первое дело об изнасиловании во время войны.

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