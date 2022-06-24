Бил из танка по многоэтажке: в Чернигове начался суд над россиянином

В Деснянском райсуде Чернигова начался суд над российским военным Михаилом Куликовым. Он обвиняется в обстреле многоэтажки на окраине города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт суда.
Указано, что дело слушается в открытом судебном заседании. Сегодня идет подготовительное заседание, а по сути дело начнут слушать 30 июня.
Российскому военнопленному грозит от восьми до 12 лет заключения.
По данным Офиса генпрокуратуры, 24 февраля танковый батальон, где был Куликов, вторгнулся на территорию Черниговской области со стороны Беларуси, чтобы захватить аэропорт и оккупировать область.
После того, 26 февраля танк оккупанта двигался по улице Кольцевой в Чернигове в сторону аэродрома, и по дороге выстрелил в жилую многоэтажку.
Снаряд разрушил две квартиры на 9 и 10 этаже, жильцов в квартирах в то время не было.
Известно, что Куликов действовал по приказу российского командира батальона майора Леонида Щеткина, а в тот же день их вместе взяли в плен после подбивки танка. Водитель танка погиб, а командира обменяли.
Напомним, в мае впервые с начала войны в Украине прошел суд над российским оккупантом.
Добавим, вчера суд Киева начал рассматривать первое дело об изнасиловании во время войны.
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