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Бег после 60 лет: прежде чем начать, прочитайте это!

Понедельник 16 июня 2025 15:43
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Бег после 60 лет: прежде чем начать, прочитайте это! Фото: Полезно ли бегать после 60 лет (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Несмотря на распространенные стереотипы, бег в пожилом возрасте может принести огромную пользу для здоровья, если подходить к нему разумно.

РБК-Украина рассказывает, полезно или нет заниматься такой активностью людям плохого возраста.

Чем полезен регулярный бег

Регулярный бег укрепляет сердечную мышцу, снижает артериальное давление, улучшает кровообращение и эластичность сосудов, что снижает риск развития сердечных заболеваний, инфарктов и инсультов - основных причин смертности в старшем возрасте. Важно, что бег в умеренных количествах может быть полезным для костей, стимулируя их укрепление, что является отличной профилактикой остеопороза.

При этом необходимо придерживаться правильной техники и использовать соответствующую обувь для минимизации ударной нагрузки.

С возрастом мышечная масса естественно снижается, но бег помогает поддерживать мышечный тонус, что улучшает баланс, координацию и снижает риск падений - одной из главных опасностей для пожилых людей. Кроме того, бег является эффективным способом сжигания калорий, что чрезвычайно важно для поддержания здорового веса и уменьшения нагрузки на суставы и сердце.

Физическая активность, включая бег, стимулирует выработку эндорфинов - "гормонов счастья", которые улучшают настроение и снижают уровень стресса. Исследования показывают, что регулярные кардиотренировки могут улучшать когнитивные функции, память и снижать риск развития деменции.

Если бегать в группе или присоединиться к беговому клубу, это также может стать отличным способом для социализации, встречи с единомышленниками и расширения круга общения. В общем, регулярная физическая активность, такая как бег, позволяет пожилым людям дольше оставаться самостоятельными, активными и наслаждаться жизнью, повышая ее качество.

Потенциальный вред и риски бега

Хотя преимуществ много, существуют и потенциальные риски, которые нужно осознавать и минимизировать. Одним из самых распространенных беспокойств является нагрузка на суставы. Коленные, тазобедренные и голеностопные суставы с возрастом становятся менее эластичными, и неправильная техника, чрезмерная интенсивность или неподходящая обувь могут привести к обострению артрита, травмам менисков, связок или сухожилий.

Также существуют риски, связанные с сердцем. Хотя бег полезен для сердца, людям с уже существующими сердечными заболеваниями (например, аритмией, ишемической болезнью сердца) или высоким риском их развития требуется особая осторожность. Резкое увеличение нагрузки может спровоцировать сердечный приступ. С возрастом снижается координация и скорость реакции, что увеличивает риск падений и травм во время бега, особенно на неровных поверхностях.

Травмы, такие как переломы, могут иметь серьезные последствия для пожилых людей. Старшие люди более склонны к обезвоживанию и перегреву, поскольку их организм менее эффективно регулирует температуру тела, что особенно опасно при беге в жаркую погоду.

Организм в возрасте 60+ требует больше времени на восстановление после физических нагрузок, и недостаточный отдых может привести к перетренированности, хронической усталости и повышенному риску травм.

Как бегать безопасно и эффективно после 60?

Если вы решили заняться бегом в пожилом возрасте, следует придерживаться важных рекомендаций. Обязательная консультация с врачом - это самый первый и самый важный шаг для оценки общего состояния здоровья и получения индивидуальных рекомендаций.

Начинайте медленно и постепенно, избегая больших дистанций или высокой скорости сразу, чередуя ходьбу с короткими пробежками. Обратите внимание на разминку и заминку для подготовки мышц и суставов, а также для восстановления.

Правильная обувь является критически важной - инвестируйте в качественные беговые кроссовки с хорошей амортизацией. Выбирайте соответствующие поверхности, избегая жестких, таких как асфальт или бетон, и отдавайте предпочтение мягким дорожкам. Всегда слушайте свое тело: боль - это сигнал к немедленной остановке. Гидратация является ключевой - пейте достаточно воды до, во время и после бега. Наконец, сбалансированное питание и достаточный сон являются основными для восстановления и общего самочувствия.

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При написании использовались следующие источники: Healthline, Huff Post.

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