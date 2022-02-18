Біатлоністка з Франції стала олімпійською чемпіонкою в мас-старті, українка Джима в топ-10

На старт вийшло 30 найращих біатлоністок світу.

Серед них українка Юлія Джима. На жаль у Юлії було проблеми з самого старту, вона впала вже на першому колі. Але далі Джима зібралася і показала найточнішу стрільбу в гонці, що дозволило їй фінішувати на сьомому місці.

Переможницею стала французька спортсменка Жустін Бреза-Буше, вона незважаючи на чотири промахи продемонструвала вражаючу швидкість та здобула перше олімпійське "золото" в кар’єрі. До цього на рахунку 25-річної біатлоністки була "бронза" в естафеті на минулій Олімпіаді.

"Срібло" виграла Тіріл Екгофф, завоювавши таким чином медаль кожного гатунку в Пекіні. А всього за кар’єру Тіріл має вісім олімпійських нагород, з яких дві "золоті".

Третьою фінішувала Марте Олсбю Ройселанд, для якої це вже п’ята медаль на цій Олімпіаді, три з яких "золоті". Крім цих п’яти нагород, Марте має два "срібла" виграних у Пхьончхані.

Мас-старт. Жінки:

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція) (2+1+0+1) 40:18,0

2. Тіріл Екгофф (Норвегія) (0+0+2+2) +15,3

3. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) (0+0+2+2) +34,9

...

7. Юлія Джима (Україна) (1+0+2+0) +1:25,7