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Биатлонистка из Франции стала олимпийской чемпионкой в масс-старте, украинка Джима в топ-10

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх прошла последняя биатлонная гонка у женщин. Лучше всего пробежала гонку с массовым стартом представительница Франции Жустин Бреза-Буше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

На старт вышло 30 самых лучших биатлонисток мира.

Среди них украинка Юлия Джима. К сожалению, у Юлии было проблемы с самого старта, она упала уже на первом круге. Но дальше Джима собралась и показала лучшую стрельбу в гонке, что позволило ей финишировать на седьмом месте.

Победительницей стала французская спортсменка Жустин Бреза-Буше, она несмотря на четыре промаха, продемонстрировала впечатляющую скорость и получила первое олимпийское "золото" в карьере. До этого на счету 25-летней биатлонистки была бронза в эстафете на прошлой Олимпиаде.

"Серебро" выиграла Тирил Экгофф, завоевав таким образом медаль каждого сорта в Пекине. А всего за карьеру у Тирила восемь олимпийских наград, из которых две "золотые".

Третьей финишировала Марте Олсбю Ройселанд, для которой это уже пятая медаль на этой Олимпиаде, три из которых "золотые". Кроме этих пяти наград, у Марте есть два "серебра" выигранных в Пхенчхане.

Масс-старт. Женщины:
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) (2+1+0+1) 40:18,0
2. Тирил Экгофф (Норвегия) (0+0+2+2) +15,3
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) (0+0+2+2)+34,9
...
7. Юлия Джима (Украина) (1+0+2+0) +1:25,7

Напомним, что китаянка завоевала "золото" в лыжном хафпайпе.

Также, вы можете просмотреть итоги дня 17 февраля и медальный зачет.

Добавим, что украинцы будут соревноваться 18 февраля, кто и когда, можете прочитать в материале.

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