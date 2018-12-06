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Біатлоністка Джима виграла першу золоту медаль в кар'єрі

Новини » Спорт    06.12.2018 - 16:59
Біатлоністка Джима виграла першу золоту медаль в кар'єрі
Фото: Юлія Джима (biathlon.com.ua)

Українка - перша в індивідуальній гонці в Поклюці

Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала першою в індивідуальній гонці в словенській Поклюці на першому етапі Кубка світу, завоювавши свою першу особисту золоту медаль в кар'єрі. Про це повідомляється в Twitter Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

 

Спортсменка закрила усі мішені і подолала 15-кілометрову дистанцію з показником в 43 хвилин і 06,6 секунди. Вона на 5,9 секунди випередила полячку Моніку Гойніш, що посіла друге місце. Бронза у чешки Маркети Давидової.

Ще три представниці України потрапили в топ-20 за підсумками гонки: Олена Підгрушна з 1 промахом посіла 15 місце, Анастасія Меркушина теж з одним промахом завершила гонку на 18 позиції, Юлія Журавок з "чистою" стріляниною - 20, Віта Семеренко з двома промахами - 41.

 

У четвер, 6 грудня, в словенській Поклюці відбулася жіноча індивідуальна гонка. Перемогу здобула українка Юлія Джима,...

Опубліковано UA:БІАТЛОН Четвер, 6 грудня 2018 р.

Таким чином, Юлія Джима очолила загальний залік Кубка світу. Наступна жіноча гонка пройде також в Поклюці 8 грудня, о дисципліни спринт на дистанції 7,5 кілометрів. Юлія вийде на цю гонку в жовтій майці лідера.

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