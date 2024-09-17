Безуглая захотела, чтобы ее уволили из оборонного комитета Рады

Что предшествовало

Напомним, Безуглую уже несколько раз пытались уволить с должности заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Такое требование выдвинул ряд депутатов после скандальных заявлений нардепа в адрес военного командования Украины, в том числе бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. На этом фоне она решила выйти из фракции СН.

В частности, в январе Рада не смогла вынести проект постановления об увольнении на повестку дня.

Но в начале сентября соответствующую инициативу все же рассматривали на заседании Рады. Но она не набрала достаточного количества голосов, "за" проголосовали только 205 нардепов.

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