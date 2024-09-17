Безуглая захотела, чтобы ее уволили из оборонного комитета Рады

Нардеп Марьяна Безугла подала заявление на увольнение с должности заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Она хочет, чтобы ее перевели в другой комитет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Безуглой и проект постановления главы фракции СН в Раде Давида Арахамии.
Парламентарий написала заявление на имя спикера Руслана Стефанчука с просьбой перевести ее из оборонного комитета в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Фото: заявление Безуглой (facebook.com/bezuhlamariana)
В свою очередь Арахамия уже зарегистрировал проект постановления, которым предлагается перевести Безуглую в комитет по вопросам внешней политики. Его направили на рассмотрение профильного комитета.
Напомним, Безуглую уже несколько раз пытались уволить с должности заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Такое требование выдвинул ряд депутатов после скандальных заявлений нардепа в адрес военного командования Украины, в том числе бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. На этом фоне она решила выйти из фракции СН.
В частности, в январе Рада не смогла вынести проект постановления об увольнении на повестку дня.
Но в начале сентября соответствующую инициативу все же рассматривали на заседании Рады. Но она не набрала достаточного количества голосов, "за" проголосовали только 205 нардепов.
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