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Безуглая захотела, чтобы ее уволили из оборонного комитета Рады

Фото: Марьяна Безуглая, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Нардеп Марьяна Безугла подала заявление на увольнение с должности заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Она хочет, чтобы ее перевели в другой комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Безуглой и проект постановления главы фракции СН в Раде Давида Арахамии.

Парламентарий написала заявление на имя спикера Руслана Стефанчука с просьбой перевести ее из оборонного комитета в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. 

Фото: заявление Безуглой (facebook.com/bezuhlamariana)

В свою очередь Арахамия уже зарегистрировал проект постановления, которым предлагается перевести Безуглую в комитет по вопросам внешней политики. Его направили на рассмотрение профильного комитета. 

Что предшествовало

Напомним, Безуглую уже несколько раз пытались уволить с должности заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Такое требование выдвинул ряд депутатов после скандальных заявлений нардепа в адрес военного командования Украины, в том числе бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. На этом фоне она решила выйти из фракции СН.

В частности, в январе Рада не смогла вынести проект постановления об увольнении на повестку дня.

Но в начале сентября соответствующую инициативу все же рассматривали на заседании Рады. Но она не набрала достаточного количества голосов, "за" проголосовали только 205 нардепов.

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