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Безугла захотіла, щоб її звільнили з оборонного комітету Ради

Фото: Мар'яна Безугла, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Нардеп Мар'яна Безугла подала заяву на звільнення з посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вона хоче, щоб її перевели до іншого комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Безуглої та проект постанови голови фракції СН у Раді Давида Арахамії.

Парламентар написала заяву на ім'я спікера Руслана Стефанчука з проханням перевести її з оборонного комітету до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Фото: заява Безуглої (facebook.com/bezuhlamariana)

У свою чергу Арахамія вже зареєстрував проект постанови, яким пропонується перевести Безуглую до комітету з питань зовнішньої політики. Його скерували на розгляд профільного комітету.

Що передувало

Нагадаємо, Безуглу вже кілька разів намагалися звільнити з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Таку вимогу висунула низка депутатів після скандальних заяв нардепа на адресу військового командування України, зокрема колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. На цьому тлі вона вирішила вийти з фракції СН.

Зокрема, у січні Рада не змогла винести проект ухвали про звільнення на порядок денний.

Але на початку вересня відповідну ініціативу все ж таки розглядали на засіданні Ради. Але вона не набрала достатньої кількості голосів, "за" проголосували лише 205 нардепів.

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