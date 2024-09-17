Безугла захотіла, щоб її звільнили з оборонного комітету Ради

Що передувало

Нагадаємо, Безуглу вже кілька разів намагалися звільнити з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Таку вимогу висунула низка депутатів після скандальних заяв нардепа на адресу військового командування України, зокрема колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. На цьому тлі вона вирішила вийти з фракції СН.

Зокрема, у січні Рада не змогла винести проект ухвали про звільнення на порядок денний.

Але на початку вересня відповідну ініціативу все ж таки розглядали на засіданні Ради. Але вона не набрала достатньої кількості голосів, "за" проголосували лише 205 нардепів.

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