ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Безуглая захотела, чтобы ее уволили из оборонного комитета Рады

Киев, Вторник 17 сентября 2024 22:53
UA EN RU
Безуглая захотела, чтобы ее уволили из оборонного комитета Рады Фото: Марьяна Безуглая, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Нардеп Марьяна Безугла подала заявление на увольнение с должности заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Она хочет, чтобы ее перевели в другой комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Безуглой и проект постановления главы фракции СН в Раде Давида Арахамии.

Парламентарий написала заявление на имя спикера Руслана Стефанчука с просьбой перевести ее из оборонного комитета в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Безуглая захотела, чтобы ее уволили из оборонного комитета Рады

Фото: заявление Безуглой (facebook.com/bezuhlamariana)

В свою очередь Арахамия уже зарегистрировал проект постановления, которым предлагается перевести Безуглую в комитет по вопросам внешней политики. Его направили на рассмотрение профильного комитета.

Что предшествовало

Напомним, Безуглую уже несколько раз пытались уволить с должности заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Такое требование выдвинул ряд депутатов после скандальных заявлений нардепа в адрес военного командования Украины, в том числе бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. На этом фоне она решила выйти из фракции СН.

В частности, в январе Рада не смогла вынести проект постановления об увольнении на повестку дня.

Но в начале сентября соответствующую инициативу все же рассматривали на заседании Рады. Но она не набрала достаточного количества голосов, "за" проголосовали только 205 нардепов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид Арахамия Верховная рада Слуга народа
NEWS
Просят потреблять бережливо: в "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет 18 сентября
Просят потреблять бережливо: в "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет 18 сентября
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией