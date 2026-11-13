Безуглая не исключает смену министра обороны к весне

По словам Безуглой, частая смена глав Минобороны не дает системе стабилизироваться. Она напомнила, что при президентстве Владимира Зеленского ведомство возглавляли семь министров, а за один год менялось даже четверо.

"О будущем я прогнозирую, что у нас снова может появиться новый министр обороны - до конца этого года или весной. Надеюсь, что это будет системный человек, который сможет длительное время работать в должности", - отметила нардеп.

Назначение Евгения Хмары

Напомним, 18 августа 2026 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении бывшего исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары министром обороны. На следующий день парламент поддержал его кандидатуру 312 голосами.

До этого Хмара около месяца руководил ведомством в статусе временного исполняющего обязанности. После назначения он заявил, что уволился с военной службы и получил статус гражданского лица, поскольку Минобороны должен возглавлять гражданский министр.

Почему сменился руководитель Минобороны

Назначению Хмары предшествовала перезагрузка правительства Юлии Свириденко, в ходе которого, в частности, должность министра обороны покинул Михаил Федоров, а новым премьер-министром стал Сергей Корецкий.

Увольнение Федорова из Минобороны сопровождалось протестами в Киеве и ряде других городов. Участники акций потребовали вернуть его на должность, а также уволить тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Впоследствии президент назначил главкомом Михаила Драпатого.