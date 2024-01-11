Безуглая заявила, что написала заявление о выходе из "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады Украины Марианна Безугла заявила, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook .

"Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа"", – заявила депутат.

Следует отметить, что в Верховной раде Безугла останется как нардеп-мажоритарщик.

Что этому предшествовало

Напомним, на днях в Верховную раду внесли постановление об отзыве нардепки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Постановление было зарегистрировано в парламенте в субботу, 6 января. Окончательное решение должно быть принято Советом своим голосованием.

Скандалы с Безуглой

Народная депутат неоднократно попадала в скандалы, преимущественно из-за своих заявлений. Ей обвиняли в дискредитации украинских военных, в частности, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Она выступала с критикой украинского военного командования, призывавшего "уйти", поскольку оно якобы не предоставило "никакого плана замысла на 2024 год". В частности, Безугла обвиняла главкома Залужного в так называемом отсутствии плана на этот год.