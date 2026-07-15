Безуглая неожиданно решила вернуться во фракцию "Слуги народа"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook

Почему решила вернуться в "Слугу народа"

По словам Безуглой, она вынуждена будет повторно вступить во фракцию, поскольку ей блокируют постановление временной следственной комиссии (ВСК) о системе военной юстиции.

Депутат обвинила в блокировании руководителя регламентного комитета, представителя "Слуги народа" Григория Кальченко. По ее словам, тот ссылается на норму регламента, согласно которой внефракционный народный депутат якобы не может собирать ВСК.

"Итак, мне придется вступить в "Слугу народа", чтобы он перестал играть запятыми и пропустил постановление в зал. И наконец мы с коллегами получили мандат на военную юстицию, что должно было быть сделано много лет назад", - написала Безугла.

Депутат добавила, что будет ходить на все собрания фракции и будет добиваться принятия постановления.

Возврат не автоматический

Повторное вступление Безуглой в "Слугу народа" зависит не только от ее желания. Решение о принятии депутата во фракцию принимают сами участники фракции – то есть "слуги" должны согласиться вернуть ее в состав.

Выход из фракции в 2024 году

Безуглая вышла из фракции "Слуга народа" в июле 2024 года - ее выход не угрожал потерей мандата, поскольку она избиралась в мажоритарном округе.

Депутат неоднократно отмечала, что не разделяет взглядов и методов работы коллег по фракции и в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

С осени 2023 года Безугла вступила в публичный заочный конфликт с тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Претензии касались якобы отсутствия у него "плана войны" на 2024 год и требований по мобилизации большего количества граждан. После увольнения Залужного она начала критиковать и нового главкома Александра Сырского.

Также Безугла активно критиковала командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, называя его "преступником и убийцей", а впоследствии - Воздушные силы и их командующего Николаем Олещуком.