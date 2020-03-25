Кабмін планує збільшити розмір субсидій

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розмір субсидій збільшать на 300 гривень

Кабінет міністрів планує збільшити розмір субсидій приблизно на 300 гривень. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Як зазначив Шмигаль, також планує спростити порядок видачі субсидій, "особливо тим, хто втратив роботу в період карантину".

"В середньому збільшення субсидій для українців становитиме 300 гривень", - сказав він.

За його словами, механізм запрацює після схвалення Верховною радою закону про стабілізаційний фонд. Крім того, готуються зміни до держбюджету.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебная заявила, що уряд спростить отримання субсидій для громадян, які втратили роботу під час карантину через коронавірус.

Відзначимо, міністр соціальної політики Марина Лазебная анонсувала, що Кабмін збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг.