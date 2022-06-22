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Безробітних будуть залучати до громадських робіт: в Кабміні відповіли на головні питання

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Україна, Середа 22 червня 2022 17:35
Безробітних будуть залучати до громадських робіт: в Кабміні відповіли на головні питання Фото: Юлія Свириденко, віце-прем'єр - міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

На сьогоднішній день в Україні офіційно зареєстровано 274 тисячі безробітних, а вакансій лише 22 тисячі. Бюджет фонду по безробіттю цього року складає 19 млрд гривень.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла перший віце-прем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна.

Чиновниця розповіла, що в Україні будуть припиняти виплати по безробіттю людям, які упродовж 30 днів знаходяться за межами України.

Також Свириденко заявила, що безробітних, яким не підберуть потрібних вакансій, залучатимуть до громадських робіт.

"Наша задача забезпечити людей роботою. На сьогодні громадські роботи будуть визначати військово-цивільні адміністрації. Це можуть бути роботи і у сільському господарстві, і у благоустрої міст. На сьогодні середня виплата по безробіттю становить 4750 гривень. Якщо людям запропонують громадські роботи, вони отримають мінімальну зарплату - 6500 гривень", - сказала Свириденко.

Вона додала, що спочатку у центрах зайнятості людям пропонуватимуть наявні вакансії, які відповідатимуть їх вмінням, навичкам та професії. Якщо таких не буде - запропонують громадські роботи.

Також вона нагадала, що в Україні діє програма, яка передбачає компенсацію роботодавцям, які беруть на роботу переселенців. За кожного переселенця роботодавець отримує 6500 грн щомісяця.

Раніше ми повідомляли, безробітні будуть залучатися до громадських робіт, таких як розбір завалів чи будівництво захисних споруд, та отримуватимуть за це мінімальну зарплату.

Нещодавно в Кабміні заявили про грантові кошти, які надаватимуть українцям для ведення бізнесу. Зокрема це стосується садівництва та фермерства.

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